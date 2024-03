Attualità |

No al rigassificatore, la protesta sbarcherà alla Milano-Sanremo: striscioni durante il percorso nel savonese

Nel 2022 la levata di scudi contro la chiusura del pronto soccorso di Albenga. Venerdì 8 verrà presentata un'iniziativa di carattere legale

Una protesta con gli striscioni in uno dei giorni nel quale la provincia di Savona ha la sua massima visibilità. In occasione del passaggio della Milano-Sanremo previsto per il prossimo sabato 16 marzo e che come sempre (a parte l'edizione del 2021) attraversa la provincia di Savona da Varazze ad Andora, i comitati contro il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona stanno organizzando un'iniziativa che probabilmente toccherà i comuni costieri maggiormente interessati. "Tutti insieme per salvare il nostro mare manifestiamo lungo il percorso sul nostro territorio con striscioni" si legge nella locandina. La Classicissima di primavera già il 18 marzo del 2022 era diventata teatro di contestazione in quell'occasione sulla sanità con gli striscioni contro la chiusura del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria di Misericordia. Nel frattempo gli amministratori della pagina Facebook “Fermiamo il mostro” venerdì 8 marzo nella Sms Fornaci di corso Vittorio Veneto presenteranno un'iniziativa di carattere legale a contrasto del previsto trasferimento della nave rigassificatrice.

Luciano Parodi

