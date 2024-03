Albisola, investito il pavone diventato mascotte: gironzolava per le vie albisolesi

Era diventata una sorta di mascotte per gli abisolesi da quando era stato portato con altri due esemplari nel parco Zambellini di via Carmo soprattutto perchè poi ben presto aveva iniziato a gironzolare per le vie di Albisola Superiore.

È stato investito il pavone femmina denominato "Ornella" questa mattina in Via Vittorio Veneto all'incrocio con via alle Cantine e non stanno mancando i post sulle pagine social.