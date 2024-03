Quando parliamo di interventi laser per capillari parliamo di interventi presi in considerazione spesso e volentieri per trattare i problemi di questi capillari che una persona può avere sulle gambe o sul viso e di certo non sono il massimo dell'estetica e per questo motivo possono causare del disagio a una persona.

Chiaramente sono degli interventi che non possono essere seguiti da chiunque e devono essere affidati a degli esperti e in questo caso parliamo di un dermatologo o di una dermatologa estetica che sono professionisti specializzati in tutte le questioni che riguardano la pelle e non parliamo solo di problemi estetici come in questo caso, ma parliamo anche di patologie che riguardano la stessa.

In genere è quello che si fa in questi casi quando una persona si accorge di avere questi capillari e di avere dei problemi rispetto agli stessi, è intanto di andare a parlare con il medico o la dottoressa di famiglia ed è sempre un colloquio utile soprattutto se per caso non abbiamo un dermatologo di riferimento e saranno loro a darci dei suggerimenti da questo punto di vista.

Solo a questo punto potremo fissare una prima visita specialistica con lo specialista di turno appunto che ci spiegherà tutto quello che dobbiamo sapere rispetto a questo problema e soprattutto ci spiegherà come funziona questo intervento laser.

La prima cosa che di sicuro ci rassicurerà rispetto a quello che potrebbe dirci riguarda il fatto che comunque si parla di un trattamento non invasivo che utilizza un laser per distruggere selettivamente quei capillari che sono dilatati sulla pelle.

Lo può fare grazie ad una luce ad alta energia che sarà assorbita da quel pigmento presente nei capillari e poi ci sarà il processo di coagulazione e di successiva chiusura, nel senso che i capillari vengono riassorbiti dal corpo con tutte le conseguenze positive rispetto alla nostra pelle.

Chiaramente in primis il dermatologo dovrà fare una valutazione anche delle gravità del problema e anche delle aree interessate e quello farà la differenza rispetto alle decisioni che poi prenderà, che poi significa decidere se questo intervento con il laser è appropriato a quel problema oppure no.

Quando abbiamo un problema con i capillari non dobbiamo ascoltare quello che ci dicono delle persone poco esperte

Se nella prima parte abbiamo messo in evidenza quanto possa essere importante una visita specialistica di un dermatologo estetico o di una dermatologa per valutare la situazione specifica del o della paziente, nel titolo di questa seconda parte volevamo giustamente sottolineare invece l'importanza di non affidarci a consigli di persone poco esperte.

Questo significa che, se magari abbiamo questi capillari e noi andiamo su internet dove c'è un forum che ne parla o dove c'è un gruppo su Facebook senza andare lontano, tutti i consigli che vengono da persone che magari si sono già sottoposti a questo intervento dobbiamo prenderle con le pinze, prima di tutto perché non sono esperti e secondariamente perché ogni caso è specifico e non se ne può parlare in maniera troppo generica.