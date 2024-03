Ustionato in casa ad Andora: bimbo di 11 anni in codice rosso al Gaslini

Elisoccorso Grifo1 mobilitato nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, ad Andora per un incidente domestico in un'abitazione di via Dante Alighieri dove un bambino si è ustionato su diverse parti del corpo con una dinamica ancora non ben chiarita.

Sul posto sono intervenuti in un primo momento i militi della Croce Bianca locale insieme al personale medico dell'automedica Sierra 2, ma per accelerare i tempi del trasporto in ospedale al Gaslini di Genova, dove il bimbo è stato ricoverato in codice rosso, è stato interessato il trasporto aereo.