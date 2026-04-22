Scontro tra auto in galleria sull’A6, due feriti gravi: ma è solo un'esercitazione

Un grave incidente stradale con due auto coinvolte e due feriti in condizioni critiche trasportati in ospedale.

Potrebbe sembrare l’ennesimo episodio di cronaca sulle strade savonesi, ma si tratta invece di un’esercitazione organizzata nella serata di lunedì lungo l’autostrada A6 Savona-Torino.

Lo scenario simulato si è svolto intorno alle 22.15, a seguito di una finta richiesta di soccorso al 118. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa di Savona, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

L’incidente, ricostruito all’interno della galleria Passeggi in direzione Altare, ha previsto lo scontro tra due veicoli, con due persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli. I feriti, rappresentati da manichini, sono stati messi in sicurezza ed estratti dai mezzi grazie all’intervento coordinato dei soccorritori, per poi essere trasportati in ambulanza in codice rosso verso l’ospedale.

L’esercitazione si è svolta in condizioni controllate, approfittando della chiusura notturna dell’autostrada per lavori, così da garantire la massima sicurezza durante tutte le operazioni.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di testare l’efficacia delle procedure di intervento e il coordinamento tra i diversi enti coinvolti, in uno scenario complesso come quello di un incidente in galleria.