Incidenti sulla SS334, il Sindaco di Albisola: "L'unico sistema può essere con i limitatori di velocità, ne parleremo con Anas e Prefettura"

Limitatori di velocità/tutor. Queste una delle posizioni soluzioni che potrebbero essere messe in campo per risolvere il problema dell'alta velocità sulla SS334 "del Sassello" nel rettilineo tra Albisola e Stella. Teatro purtroppo di un terribile incidente mortale nel quale ha perso la vita due settimane fa il 35enne Francesco Viale e ieri nello stesso punto tre auto si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

"Quando succedono situazioni drammatiche come avvenuto 15 giorni fa bisogna porre dei momenti di riflessione. Oggi (ieri.ndr) si è verificato un nuovo incidente per l'ennesima volta in quel tratto e, ahimè, succede da diversi anni perché è un rettilineo che porta al sorpasso azzardato - dice alla nostra redazione il Sindaco di Albisola Maurizio Garbarini - Le soluzioni però non sono semplici e quella migliore sarebbe di posizionare un autovelox ma si rincorrerebbe sempre ad un modo per educare i cittadini che nella norma dovrebbero già sottostare alla regola di limitare la velocità".

"Una riflessione con il mio collega di Stella l'abbiamo già fatta e proveremo a ragionare con Anas e la Prefettura. Mi sono occupato per anni di viabilità e spendere soldi per la cartellonistica non ha senso. L'unico sistema per rallentare in quel tratto può essere con i limitatori di velocità, modello tutor, con I soldi incassati che servirebbero per investire sul miglioramento delle strade" continua il primo cittadino albisolese.

Nella giornata di ieri è nato il "Comitato Sicurezza Stradale La Pace" composto da cittadini stufi dopo le diverse segnalazioni sull'alta velocità in quel tratto stradale.

"Mi fa piacere che ci siano dei comitati ma bisogna trovare delle soluzioni concrete. Ci stiamo ragionando e chiederò ad Anas di fare un sopralluogo" prosegue Garbarini.

Nella zona del Santuario della Pace verso il centro di Albisola qualche tempo fa non era stata approvata la proposta del Comune di installare un velox.

"Stiamo lavorando ad un progetto per estendere in quel tratto la velocità ridotta come nei centri abitati" conclude il Sindaco.