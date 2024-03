Fumo dall'ex Ospedale Marino Piemontese di Loano: scoperto un rogo di rifiuti

AGGIORNAMENTO ORE 19.30: una volta entrati nella struttura, i vigili del fuoco hanno trovato una discreta quantità di riufiuti dati alle fiamme. Il rogo è stato prontamente spento e non sono stati individuati feriti.

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, sulle primissime alture alle spalle di Loano per un allarme lanciato da alcuni cittadini che hanno visto sollevarsi in cielo una densa colonna di fumo dall'ex Ospedale Marino Piemontese .

Dai primi riscontri nessuna fiamma è parsa fuoriuscire dall'edificio da anni lasciato inutilizzato e di proprietà di Arte Savona. Sul posto però si sono precipitati i Vigili del fuoco per scovare le cause della cortina di fumo e smorzarne le cause, mentre i militi della Croce Rossa sono intervenuti per verificare eventualmente la presenza di persone all'interno della palazzina. Per alcune verifiche sono stati interessati anche i carabinieri.