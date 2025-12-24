Savona, le raffiche di vento fanno crollare fronde di palma in centro città

Le raffiche di forte vento di questi giorni fanno sentire i loro effetti. Dopo la caduta di una pianta in piazza del Popolo, nella serata di ieri, pezzi di palma si sono staccati improvvisamente dalle piante, finendo sulla carreggiata e negli stalli di sosta in una zona centrale della città, creando potenziali situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

Fronde, per cui manca la manutenzione, e tronchetti spezzati abbandonati sull’asfalto, sono stati trascinati dal vento o da qualche cedimento improvviso delle piante di piazza della Rovere o di altre zone cittadine.

La caduta del materiale non ha provocato feriti, ma ha richiamato l’attenzione dei cittadini sulla manutenzione del verde pubblico.

Negli ultimi anni non è la prima volta che le palme cittadine, e in genere il patrimonio verde della città creano preoccupazione: in passato si è registrato più volte il distacco di fogliame secco e frammenti, soprattutto in condizioni di vento o maltempo, e i cittadini avevano già denunciato la mancanza di adeguata cura delle piante in piazza della Rovere.