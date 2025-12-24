 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 08:29

Altare, auto in fiamme vicino al casello dell'A6: nessun ferito

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte

Momenti di apprensione nella mezzanotte appena trascorsa lungo la Sp 29 ad Altare, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme nei pressi della rotonda che regola l’ingresso al casello della A6 Torino-Savona. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che ha domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando il rischio di propagazione alle auto vicine o alla vegetazione circostante.

Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, che hanno gestito la viabilità nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium