Altare, auto in fiamme vicino al casello dell'A6: nessun ferito

Momenti di apprensione nella mezzanotte appena trascorsa lungo la Sp 29 ad Altare, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme nei pressi della rotonda che regola l’ingresso al casello della A6 Torino-Savona. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che ha domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando il rischio di propagazione alle auto vicine o alla vegetazione circostante.

Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, che hanno gestito la viabilità nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti.