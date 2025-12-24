Spavento nel mare di Albenga, windsurfista in difficoltà in mare: soccorsi mobilitati

Grande spavento nel primissimo pomeriggio nel mare al largo di Albenga, dove un uomo di circa 60 anni è andato in difficoltà mentre faceva windsurf.

A causa parrebbe della perdita della vela, il surfista è stato trascinato dalle correnti verso l'isola Gallinara, sparendo rapidamente dalla vista della costa. L'allarme è scattato grazie alla prontezza di un residente che, accortosi della situazione dal proprio terrazzo, ha allertato i soccorsi dopo aver perso di vista lo sportivo tra le onde.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con il dispiegamento della Capitaneria di Porto, dei militi della Croce Bianca di Albenga e l'allertamento dell'elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco.

Le ricerche si sono concentrate nello specchio acqueo tra la foce del Centa e l'isola, mentre le autorità monitoravano la zona per localizzare il disperso, rimasto per lungo tempo aggrappato alla sola tavola nel tentativo di contrastare il trasporto verso il largo.

Nonostante l'esaurimento fisico, l'uomo è riuscito faticosamente a raggiungere la riva in autonomia presso la spiaggia di Vadino, dove è stato subito assistito dal personale sanitario.

Sebbene provato dalla grande fatica, le sue condizioni non risulterebbero gravi, tanto che non sarebbe stato necessario nemmeno il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.