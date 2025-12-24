Maltempo, Natale sotto la neve in Val Bormida: scatta l’allerta gialla

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sulla zona D, cioè i versanti padani di Ponente, valida dalle 6:00 alle 24:00 di domani, 25 dicembre. Un’aria fredda di origine continentale proveniente dall’Europa orientale sta infatti rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale: l’interazione tra il freddo in quota e l’umidità nei bassi strati favorisce condizioni perturbate, in particolare proprio sui versanti padani di Ponente, dove il flusso settentrionale al suolo contribuisce a mantenere le precipitazioni.

Dalla sera di oggi è attesa una progressiva diminuzione della quota dello zero termico. Nella giornata di domani le precipitazioni saranno più insistenti sulla zona D, con quota neve in calo fino a circa 400 metri; fenomeni analoghi sono previsti anche sulla zona E, seppur con minore intensità e durata. Le temperature torneranno complessivamente in linea con i valori tipici del periodo.

Sono previste nevicate sulle aree interne, localmente persistenti, accompagnate da venti settentrionali forti o in rinforzo, con condizioni di burrasca o burrasca forte in particolare su A orientale (Ponente) e B occidentale (Centro-Ponente). Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto nei fondovalle e lungo i tratti autostradali della zona D, con maggiore probabilità tra le 12 e le 24 di domani. Le condizioni meteo potranno inoltre provocare disagio fisiologico per freddo, specialmente nelle aree interne e più esposte alla ventilazione da nord.