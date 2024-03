Frana del Santuario, sopralluogo per le emergenze mediche: un mezzo stazionerà nel versante lato Altare (FOTO)

Un mezzo di soccorso rimarrà fisso nel piazzale del lato della frana verso Altare.

Questa la decisione che sarebbe stata presa nel sopralluogo di questo pomeriggio al Santuario alla presenza dell'assessore Lionello Parodi, i tecnici della Provincia, la polizia locale, il direttore del 118 Savona Danilo Cimolato, il consigliere dell'Anpas Gabriele Noberasco, la Croce Bianca Savona e la Croce Oro di Albissola Marina.

In caso di un'urgente emergenza medica infatti un'ambulanza stazionerà in via Cimavalle e la persona che ha bisogno di essere trasportata in ospedale verrà accompagnata a piedi lungo la carreggiata rimasta transitabile per poi essere caricato su un mezzo presente nel lato della frana verso Savona.

La frana che si è verificata venerdì scorso all'altezza del Ristorante 32 e di Villa Noli dopo la piazza del Santuario, sta causando importanti disagi ai residenti delle frazioni di Cimavalle, Naso di Gatto, Castel Sant'Agata e Monteprato che in questo momento sono obbligati a parcheggiare le auto prima delle frane e attraversare il tratto a piedi.

Ma per chi abita nella parte alta l'unica soluzione rimane il passaggio da Altare.

Sempre durante il pomeriggio sul posto erano presenti anche l'assessore Ilaria Becco, il presidente di Tpl Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi. Al vaglio come già avvenuto ieri l'attivazione dei bus navetta in entrambi i versanti per aiutare gli abitanti.

Per ciò che riguarda la zona a valle, il bus navetta collegherà il piazzale dove arrivano gli autobus grandi di Tpl con il luogo della frana. Questa parte rientrerà nel contratto con Tpl e non avrà costi aggiuntivi; per garantire il servizio verrà posto il divieto di parcheggio nella parte di strada verso il fiume e garantire così al bus di poter girare.