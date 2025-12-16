Blackout nella notte ad Albenga: viale Pontelungo al freddo e negozi costretti a sospendere l’attività

Notte al freddo e mattinata di disagi in viale Pontelungo, ad Albenga, dove all’1.30 è scattato un blackout che ha lasciato senza corrente fino alle 10.30 circa diversi palazzi e attività commerciali della zona.

Niente luce e riscaldamenti spenti, con temperature ben al di sotto della media, e problemi agli elettrodomestici: una situazione che si è trascinata per ore e ha creato pesanti ripercussioni per i residenti e sul lavoro dei commercianti.

A farne le spese sono soprattutto i negozi. “Abbiamo dovuto mandare a casa tutti i clienti, avevamo il salone pieno oggi. Non riuscivamo ad avere risposte da nessuno”, racconta il parrucchiere Massimo Enrico. “Abbiamo provato a fare le segnalazioni all’Enel, ma ci è stato risposto che non siamo più con loro. Non è la prima volta che succede”.

Situazione critica anche per i bar della zona, costretti a sospendere l’attività per alcune ore per l’impossibilità di utilizzare macchinari e servizi essenziali.