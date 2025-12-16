Neve in Val Bormida: mezzi spazzaneve in azione, alberi e ramaglie sulla Sp 51

Come previsto dalle previsioni meteo, sono in corso nevicate sulle alture dell’entroterra savonese, in particolare lungo alcune strade provinciali 51, 490, 15 e 16.

La Provincia raccomanda "prudenza agli automobilisti e limitando gli spostamenti allo stretto necessario. I mezzi sgombraneve sono già operativi su tutto l’entroterra, con interventi mirati soprattutto in Alta Val Bormida, Colle del Melogno e Valle Erro".

Particolare cautela è richiesta nel tratto della Sp51 tra Millesimo e Murialdo, dove la presenza di alberature pericolanti e ramaglie sulla carreggiata rende gli spostamenti più rischiosi. Sul posto sono già attive le squadre operative per garantire la sicurezza della viabilità.

L’allerta gialla per neve resterà in vigore sui versanti padani di Ponente – Zona D fino alle ore 14 di oggi, martedì 16 dicembre. La Provincia "invita i cittadini a seguire le indicazioni di sicurezza e a monitorare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale e sui canali social degli enti locali".