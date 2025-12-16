Savona, incidente mortale in Corso Tardy e Benech: giovane travolta da un tir, traffico in tilt (FOTO)

Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato a Savona: una giovane donna, 22 anni, è stata investita da un tir in Corso Tardy e Benech tra via Servettaz e via De Amicis.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 8. La centrale operativa del 118 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce d'Oro di Albissola Marina, l'automedica e la polizia locale, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

La ricostruzione è ancora in corso, ma secondo quanto trapelato il mezzo pesante avrebbe investito la donna sulle strisce pedonali, trascinandola per alcuni metri.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito rallentamenti, con code chilometriche segnalate nella zona.

Del drammatico incidente è stata avvisata il Pubblico Ministero Chiara Venturi.