Murialdo: piante cariche di neve rischiano di cadere, cantonieri al lavoro

AGGIORNAMENTO ORE 13.24: il sindaco Franco ha emesso un’ordinanza di somma urgenza per lo sgombero delle piante che ostruiscono il passaggio sulla strada comunale che collega la borgata Poggi e per la rimozione di altre piante pericolanti lungo la strada comunale che conduce alla borgata Riofreddo.

++++

La neve caduta nelle ultime ore sta creando non pochi disagi a Murialdo.

A fare il punto della situazione è il sindaco Michele Franco: "Il problema più grave si registra sulla Sp 51 che collega il centro del paese e Borda, frazione di Millesimo, dove attualmente i cantonieri sono al lavoro per rimuovere le piante cariche di neve che rischiano di cadere sulla carreggiata. Per motivi di sicurezza la viabilità era temporaneamente sospesa, ma ora circola regolarmente".

"Abbiamo inoltre qualche difficoltà sulle strade comunali delle borgate alte di Riofreddo, Pallareto e Massimina – aggiunge Franco – a causa di piante che ingombrano la carreggiata. I nostri mezzi e operai stanno intervenendo per lo sgombero della neve, in piena collaborazione con le squadre comunali".