Allo Yepp di Albenga l’anteprima del videoclip di Simone Carabba “Tutti colpevoli tranne i bambini”

Sabato 23 marzo alle 18.00 presso la sede dello Yepp Albenga (ex cinema Astor) , in collaborazione con l'associazione Governo Ombra, verrà proiettata l'anteprima del videoclip trailer di “Tutti colpevoli tranne i bambini”. Parole e musica sono state scritte da Simone Carabba, con la collaborazione dell’arrangiatore Giulio Iozzi, mentre tutta la parte vocale è stata registrata negli studi della band Buio Pesto a Bogliasco. Il brano è stato scritto per l'uscita del suo nuovo romanzo dallo stesso titolo, edito da Erga.

Simone Carabba, scrittore e cantante ingauno, ma genovese di adozione, della band Buio Pesto, lo scorso gennaio ha coinvolto numerose comparse del territorio ingauno per girare il videoclip trailer del suo nuovo romanzo, che è ‘polisensoriale’, ovvero, grazie a una serie di QR Code inseriti all’interno del libro, sarà possibile accedere a diversi contenuti multimediali.

Il video sarà poi visibile da chiunque a fine mese su YouTube. La canzone sarà invece scaricabile da tutti i digital store dal 20 di marzo 2024.