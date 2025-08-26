Carcare, torna il falò di San Giovanni: tradizione millenaria per augurare un buon raccolto

Ogni anno, il 29 agosto, Carcare celebra una delle sue tradizioni più antiche e suggestive: il falò di San Giovanni. L’appuntamento è fissato in viale Valletti, sul lungobormida, alle ore 22.30, quando il cielo si illumina di fiamme e la comunità si riunisce attorno al fuoco.

Questa usanza, che affonda le radici in tempi lontani, si celebra in occasione della festa di San Giovanni Battista. I falò non sono semplicemente un gesto scenografico, ma hanno un significato profondo: simboleggiano purificazione e rinnovamento, scacciano gli spiriti maligni e augurano un buon raccolto.

Durante la serata, grandi e piccoli si ritrovavano intorno al fuoco, condividendo momenti di convivialità e gioia. La tradizione, che intrecciava elementi religiosi e folkloristici, diventava così un’occasione di unione comunitaria, mantenendo vive le antiche usanze e rafforzando il legame con la natura.

Non è soltanto una festa: si tratta di un momento magico, capace di evocare atmosfere antiche e suggestive, dove la luce del fuoco illumina non solo il paesaggio, ma anche il cuore della comunità.