Villanova, ad “Autori a Bossoleto” la storia scritta al femminile insieme a Fidapa BPW: il 30 agosto serata nel segno di monsignor Antonio Isoleri

Un viaggio nella condizione femminile di inizio Novecento e nel ruolo importante che le donne ebbero nell’economia locale dell’epoca. Sarà questo il tema del prossimo incontro, sabato 30 agosto alle ore 21:15 nella caratteristica piazzetta di Bossoleto a Villanova d'Albenga, della rassegna “Autori a Bossoleto” che, insieme a FIDAPA BPW Italy sezione di Albenga, proporrà la presentazione del libro “Un ponte sull’Atlantico”, scritto da Agostina Isoleri e Valeria Moirano (Fusta Editore).

Il volume è dedicato al villanovese monsignor Antonio Isoleri, missionario in America, guida spirituale e punto di riferimento dei migranti italiani a Filadelfia. Costruì una chiesa, una scuola e un orfanotrofio femminile per sottrarre i bambini alla schiavitù dell’accattonaggio.

Rispettato dalle autorità americane e citato spesso dalla stampa d’oltreoceano sulle questioni riguardanti gli italiani, portò nella sua pastorale i valori di religiosità, operosità e solidarietà appresi in gioventù nella comunità villanovese.

L’accurato lavoro di ricerca delle autrici ha riportato alla luce molte storie di donne e sulla condizione femminile che solo in parte hanno trovato spazio nel libro. Per questo FIDAPA BPW Italy sezione di Albenga ha proposto di presentare al pubblico contenuti inediti che offrono uno spaccato significativo sulla situazione nella parrocchia americana e villanovese in un periodo in cui nascevano i primi movimenti femminili, fra cui FIDAPA .

La serata sarà introdotta dal sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra con un intervento sulla figura di monsignor Isoleri. Fidapa invece si concentrerà sulle figure femminili. Alcuni passi del libro saranno letti da Tiziana Minacapilli del gruppo di donatori di voce Cosavuoichetilegga.

«La storia è stata scritta anche da madri, mogli e donne che, con molto anticipo sui tempi, furono anche imprenditrici di successo o sostennero, con la loro opera, l’economia agricola di Villanova – spiega la giornalista Monica Napoletano, che condurrà l’incontro. – Altro punto di contatto tra Filadelfia e Villanova d’Albenga è il valore che la Chiesa e le amministrazioni comunali locali hanno sempre attribuito all’istruzione scolastica come strumento di elevazione della comunità: a Filadelfia per opera di monsignor Isoleri e a Villanova d’Albenga anche per l’impegno del professor Don Antonio Isoleri, omonimo nipote e promotore della scuola proprio a Bossoleto, dove si svolge la rassegna».

Come da tradizione di “Autori a Bossoleto”, la presentazione del libro sarà accompagnata da una degustazione di cocktail, realizzato da Ottavia Castellaro e ispirato al tema. Chiuderà la serata un momento conviviale, a cura del Comitato di Bossoleto, organizzatore della rassegna, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga.

L’evento è ad ingresso libero.