Savona, sopralluogo dell'assessore Parodi al ponte Ruffino: resterà chiuso per circa due mesi

Per rendere il ponte nuovamente fruibile prima dell'estate la ditta incaricata dei lavori farà prima l'intervento sulla parte superiore, quella pedonabile. Poi, sarà la volta della parte sotto al ponte, quella più complessa e delicata perché richiederà di lavorare in parte dal torrente.

L'intervento riguarderà, per la parte superiore del ponte, la sostituzione delle ringhiere, che in una perizia erano risultate non a norma come altezza perché inferiori a 1 metro e dieci. I lavori prevedono inoltre un intervento sul cassoncino metallico dell’impalcato, arrugginito e corroso dalla salsedine, il controllo degli stralli, la rimozione delle lamiere sui giunti e l'intervento sul giunto di pavimentazione. L’attuale pavimentazione è inoltre in cattivo stato ai bordi, in corrispondenza degli attacchi della ringhiera e dei giunti di pavimentazione.