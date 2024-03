Tpl Linea, potenziato il servizio di trasporto per la festa patronale di Savona

Tpl Linea comunica all’utenza del trasporto pubblico locale che lunedì 18 marzo, in occasione della festa patronale di Savona e della processione diretta al Santuario, il servizio sarà potenziato secondo le seguenti modalità:

- in aggiunta alle normali corse della linea Savona – Santuario, TPL metterà a disposizione ulteriori autobus urbani in partenza da piazza Mameli;

- la fascia oraria di utilizzo degli autobus aggiuntivi andrà dalle ore 7.15 alle ore 18.30 circa. Gli orari di partenza delle singole corse saranno cadenzati a seconda del flusso dell’utenza e dell’orario di partenza della processione;

- all’andata gli autobus transiteranno, effettuando le stesse fermate della linea, da: p.zza Mameli, p.zza Saffi, Lavagnola e Santuario. Al ritorno in partenza dal Santuario, invece, transiteranno da Lavagnola, via Torino e p.zza Mameli;

- al fine di garantire un ottimale funzionamento del servizio, soprattutto in base agli orari di maggior affluenza, il personale di verifica e controllo dell’azienda di trasporto savonese sarà a disposizione per la gestione diretta sul territorio e per fornire le informazioni ai cittadini.

Per l’occasione, gli utenti eventualmente sprovvisti di titolo di viaggio potranno acquistare il biglietto dal personale di verifica TPL prima di salire sugli autobus a prezzo non maggiorato (solo per la linea Savona – Santuario).

Inoltre, per la festa patronale e la chiusura delle scuole cittadine, non saranno effettuate le corse scolastiche aggiuntive previste dall’offerta di trasporto pubblico locale, quindi per Savona sarà in vigore il normale orario dei giorni feriali.

Ecco l'elenco delle corse bis che non verranno effettuate lunedì a causa della chiusura delle scuole a Savona per festa patronale:

Linea 4/ Stazione – Università delle ore 8:10;

Linea 4/ Stazione – Università delle ore 8:35;

Linea 4/ Stazione – Università delle ore 9:00;

Linea 4/ Stazione – Università delle ore 9:30;

Linea 5 Via Turati – Stazione FF.SS. delle ore 13:55;

Linea 5 Piazza Mameli – via Turati delle ore 7:35;

Linea 5 San Benedetto – Stazione FF.SS. delle ore 7:25;

Linea 9 Valleggia – via Alessandria delle ore 7:20;

Linea 6/ S. Ermete – corso Tardy & Benech – via Alessandria delle ore 7:14;

Linea 7 Luceto – via Alessandria delle ore 7:10;

Linea 9 piazza Brennero – Valleggia delle ore 13:55;

Linea 15 via Turati – piazza Mameli delle ore 7:37;

Linea 30 Varazze Porto – Savona via Alessandria delle ore 7:10;

Linea 30 piazza Brennero – Varazze delle ore 14:05;

Linea 40/ Noli – via Alessandria delle ore 7:15;

Linea 40/ piazza Brennero – Noli delle ore 13:50.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 15.45).