Tre cori a Valleggia per una serata di musica dedicata a san Giuseppe

Il gruppo albisolese nasce nell'ottobre 2005. Da ricordare nello stesso anno la partecipazione al 18esimo Sligo International Choral Festival, in Irlanda, e nel 2007 al XVII International Festival of Advent and Christmas Music a Praga, con il terzo posto. Svolge una ricca attività concertistica anche in collaborazione con altri cori, orchestre o solisti. Dal 2010 partecipa alla realizzazione a Brescia e Finale Ligure di alcune produzioni, come il "Requiem" di Mozart e l’oratorio "Le sette parole di Cristo sulla croce" di Cesar Frank. Nel 2017 ha eseguito in prima mondiale il "Cantabile n. 2 in fa maggiore 'For you'" composto dal maestro Enrico Pasini.