Milano-Sanremo: la spunta il belga Jasper Philipsen, la sentenza nella volata di via Roma

Jasper Philipsen ha vinto la 115esima edizione della Milano-Sanremo, una gara che come sempre ha entusiasmato tutta Liguria di Ponente e la città dei fiori, con la presenza di migliaia di appassionati sul percorso.

La gara ha vissuto per lungo tempo su una fuga con 10 corridori che hanno raggiunto i due minuti e mezzo di vantaggio di vantaggio sul gruppo (Davide Baldaccini, Valerio Conti, Sergio Samitier, Romain Combaud, Davide Bais, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon, Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato).

La gara vera e propria è esplosa, come prevedibile, sulla Cipressa dove il gruppo ha agganciato i fuggitivi e dove si sono registrate due cadute che hanno rivoluzionato la situazione. Dopo il piano fino a via Duca D’Aosta dove inizia il ‘Poggio’, tutto è filato liscio con le lotte in vetta al gruppo per lavorare in funzione dei favoriti.

Jasper Philipsen è riuscito a spuntarla grazie al guizzo finale in volata ma è stato bravo a rimanere in gara sul Poggio, dove i due super favoriti, Pogacar e Van Der Poel hanno tentato lo strappo per lasciare indietro agli avversari ed hanno allungato all’inizio della discesa. Sul rettilineo di via Roma il 26enne ha battuto Matthews e Pogacar. Al quarto posto è giunto Mads Pedersen, davanti ad Alberto Bettiol, Mohoric, Van Gils, Stuyven, Alaphilippe e Van der Poel.

Jasper Philipsen, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È una sensazione incredibile vincere la Milano-Sanremo. Mi rende davvero orgoglioso e felice, soprattutto dopo il lavoro fatto da Mathieu van der Poel. Siamo andati forte tutto il giorno, ma mi sentivo molto bene. Credevo in me stesso, ma affinchè vincessi tutto doveva andare alla perfezione. Non ero abituato a sprintare dopo quasi 300 km e ho sentito la differenza. Non mi aspettavo che Michael Matthews stesse così bene, ma sono contento di essere riuscito a batterlo".

La Milano-Sanremo 2024 è stata la più veloce di sempre con i suoi 46,100 km/h di media.