Mondo della scuola e della Flc Cgil in lutto: è scomparso Elio Raviolo

Mondo della scuola in lutto. E' scomparso all'età di 71 anni Elio Raviolo, per molti anni apprezzato e stimato direttore didattico e dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Carcare, pedagogista, coordinatore di molte attività di sperimentazione e formazione.

Nel pomeriggio di ieri il suo corpo è stato trovato senza vita a Calizzano nel rio Vetria a Calizzano. Probabilmente un malore gli è stato fatale mentre pescava.

Autore di testi sulla continuità educativa e di tanti articoli pubblicati su numerose riviste scolastiche.

Ha svolto sempre, con competenza e disponibilità, la sua attività con l'associazione professionale Proteo Fare Sapere, dando un grande ed originale contributo.

"Lo ricordiamo per aver operato sempre con grande impegno, anche sul piano sindacale, nella Cgil scuola prima e nella Flc Cgil successivamente. Lascia indubbiamente una importante impronta nel mondo scolastico savonese e regionale. Mancherà tanto a tutti noi. La FLC CGIL esprime il proprio cordoglio a tutti i familiari" il ricordo del sindacato.

"Ho appena appreso della perdita di un caro amico, sono molto addolorato e non riesco in questo triste momento ad esprimere ulteriori parole. Ciao Elio - il ricordo del sindaco Rodolfo Mirri -Elio Raviolo è stato un elemento di spicco della scuola di Carcare prima come direttore didattico e poi come dirigente scolastico. Ha dedicato la sua vita all’educazione dei giovani, sempre all'avanguardia nei suoi numerosi progetti, è stato un punto di riferimento anche per i colleghi. Per tanti anni ha ricoperto la carica di Assessore alla cultura ed all’istruzione. Era gentile, aperto e disponibile al confronto. Tutta la nostra comunità carcarese lo ricorda con stima e grande affetto".