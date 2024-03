Carcare, firmato protocollo d'intesa per l'istituzione della "Città della Carne"

Sabato scorso, nell'ambito dell'inaugurazione della 133ª edizione di "Lombardia Carne" a Rovato, Carcare ha siglato un protocollo d'intesa per l'istituzione della "Città della Carne", insieme ad altri cinque comuni.

Rovato ha assunto il ruolo di capofila del progetto, che ha visto l'adesione anche di Carrù, Moncalvo, Montechiaro d'Acqui e Nizza Monferrato. L'obiettivo di questa iniziativa ambiziosa è promuovere le manifestazioni dei vari territori, valorizzando al tempo stesso il settore della carne non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

L'evento segna un momento significativo di collaborazione tra diverse realtà territoriali, evidenziando l'unità tra Lombardia, Piemonte e Liguria. La partecipazione del sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento di tutte le comunità interessate.

Carcare è rinomata per ospitare ogni anno l'Antica Fiera del Bestiame, un evento che sta gradualmente diventando un appuntamento di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma anche per il pubblico generale.