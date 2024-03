Attualità |

No al rigassificatore, ecco lo "Spot Bandiera": "Abbasseranno la qualità di aria e mare, diminuiranno flora e fauna, calerà il turismo"

È realizzato da un film maker documentarista, un operatore di ripresa, tecnici del suono, un doppiatore già impegnato in produzioni hollywoodiane, uno specialista in comunicazione, attori e collaboratori

“Diciamo no al rigassificatore di Vado-Savona. Più siamo, più contiamo“. Questo il messaggio finale in uno spot realizzato per dire ancora una volta no al posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. La pubblicazione era stata anticipata lo scorso 8 marzo dal gruppo Facebook "Fermiamo il Mostro" i quali avevano annunciato la presentazione ai carabinieri di una denuncia-esposto da inviare Procura alla Repubblica di Savona contro il progetto (LEGGI QUI). Alcuni giovani professionisti ne hanno realizzati un paio e girati a Savona nei mesi scorsi. Le persone coinvolte hanno età che variano dai 40 ai 60 anni e ognuno è un professionista nel suo campo a livello nazionale. L'equipe di lavoro comprende un film maker documentarista, un operatore di ripresa, tecnici del suono, un doppiatore già impegnato in produzioni hollywoodiane, uno specialista in comunicazione, attori e collaboratori. Nella giornata di ieri è stato quindi pubblicato su Youtube nel canale“Messaggi per la Terra” e nel video si possono vedere due mani che ammainano una Bandiera Blu che viene poi riposta nel cassetto di una scrivania. “Se il rigassificatore di Vado-Savona entra in funzione inquinando per anni a due passi da costa e Area Marina Protetta, si abbasseranno la qualità di aria e mare, diminuiranno flora e fauna, calerà il turismo - continuano nello spot - Si ridurrà l’economia del territorio e quella dei suoi abitanti e mettere a disposizione di tutti la bellezza di un territorio unico rimarrà solo un sogno nel cassetto“.

Luciano Parodi

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.