Albenga, spiagge pulite prima delle festività di Pasqua (FOTO)

Spiagge pulite prima di Pasqua la promessa dell’assessore all’ambiente Gianni Pollio è mantenuta. Sono in corso in questi giorni le operazioni di pulizia straordinaria delle spiagge libere comunali.

La SAT ha messo inoltre a disposizione dei gestori delle spiagge private scarrabili per il conferimento dei rifiuti differenziati portati dalle mareggiate nelle loro spiagge.

"Dando seguito a quanto stabilito in accordo con gli operatori del settore e SAT è in corso la pulizia e sistemazione delle spiagge libere che saranno pronte ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per Pasqua e nei weekend primaverili che seguiranno", commenta l’assessore Gianni Pollio.

"Adesso è importante che tutti contribuiscano con impegno e senso civico a mantenere pulite le spiagge e, più in generale, la nostra bellissima città", conclude Pollio con questo appello rivolto alla cittadinanza.