Cairo, in arrivo quattro "bibliocabine" per promuovere il "book crossing"

In un mondo sempre più orientato alla digitalizzazione, è gratificante vedere come vecchi spazi possano trovare una nuova vita grazie alla creatività e all'impegno delle comunità locali.

Una tendenza sempre più diffusa è la trasformazione delle cabine telefoniche dismesse in piccole biblioteche di quartiere. Tale iniziativa non solo conferisce nuovo valore a spazi abbandonati, ma promuove anche la cultura e favorisce la socializzazione.

Anche il comune di Cairo Montenotte ha deciso di abbracciare questa tendenza, attivandosi per trasformare le quattro cabine telefoniche rimaste nel capoluogo in mini biblioteche accessibili a tutti, posizionate in punti di aggregazione e passaggio.

"Questa azione si inserisce nel nostro impegno per valorizzare il territorio. Cairo è un bel posto dove vivere, e dobbiamo tutti esserne consapevoli", commenta il sindaco Paolo Lambertini.

Le cabine in questione sono posizionate una presso il municipio, la seconda dalle scuole medie, un'altra dalle scuole elementari e l'ultima nella zona di Porta Soprana.

L'iniziativa promuovere il "book crossing", ovvero la pratica di condividere libri tra persone sconosciute. Le mini-biblioteche offriranno ai cittadini la possibilità di prendere in prestito libri gratuitamente, lasciarne altri o semplicemente fermarsi per una piacevole lettura.