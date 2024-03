Ellera, nuove criticità per la ricezione Rai. Passione in Comune: "Il sindaco solleciti per risolvere la problematica"

"La situazione che si sta verificando nella frazione di Ellera vede impossibilitata la fruizione del segnale che permette la visione delle reti RAI per problemi tecnici - viene spiegato nella mozione - Il nostro gruppo ha avuto confronti con i referenti RAI di Regione Liguria. Grazie a questi confronti siamo venuti a conoscenza che il mancato segnale nelle abitazioni degli Elleresi, e quindi nei locali pubblici, sono riconducibili ad un problema di batterie e relativa ricarica, in quanto il ripetitore è alimentato attraverso un pannello solare".

"Comprendendo che le batterie non avranno una durata infinita e per evitare che il servizio venga nuovamente interrotto e si ripetano i disagi che il deterioramento delle stesse ne ha comportato. Considerato che la visione dei programmi televisivi dovrebbe essere considerato un servizio pubblico e per definizione intrattenimento - proseguono - Proponendo come soluzione definitiva l’elettrificazione del ripetitore mediante una linea elettrica, soluzione possibile attraverso la posa ed installazione di 3 pali per sorreggere la nuova linea elettrica da collegarsi alle infrastrutture vicine".