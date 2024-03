Recupero dei sentieri storici, a Toirano avviati i lavori. De Fezza: "Patrimonio della collettività"

"I sentieri oggetto d’intervento di manutenzione straordinaria sono i seguenti - continua il primo cittadino - Sentiero abbazia San Pietro ai Monti (Località Dari): costituito in gran parte con fondo in selciato danneggiato e per il quale è previsto il ripristino con materiale prevalentemente reperito in loco dell’antica pavimentazione e la ricostruzione di parti di muratura a secco crollate, la regimazione delle acque mediante la realizzazione di schive per la raccolta delle acque, l’installazione di bacheche e cartellonistica informativa; Sentiero cascate del Sergente – Rio della Valle: costituito in gran parte con fondo in selciato danneggiato e per il quale è previsto è previsto il ripristino con materiale prevalentemente reperito in loco dell’antica pavimentazione e la ricostruzione di parti di muratura a secco crollate. Inoltre in prossimità del tratto di sentiero eroso dal Rio della Valle si procederà con la costruzione della sponda con muro in pietra al fine di ripristinare le antiche condizioni del tracciato, la regimazione delle acque mediante la realizzazione di schive per la raccolta delle acque, l’installazione di bacheche e cartellonistica informativa".