Savona, Santi consigliere da quasi 1.300 voti pronto a creare un suo gruppo consiliare?

“C'ero sulle mie spiagge, questo la dice lunga su quello che penso”. "Non l'ho riconosciuto e non lo riconoscerò mai come leader nella provincia di Savona". La prima frase è riferita alla catena umana protesta sulle spiagge savonesi contro il rigassificatore, di cui è commissario Giovanni Toti. La seconda ad Alessandro Bozzano, nuovo referente di Cambiamo con l'uscita di Angelo Vaccarezza, tornato in Forza Italia.

A parlare era il consigliere comunale del gruppo Toti per Savona Piero Santi al quale, pare, la permanenza tra i "totiani" sarebbe sempre più stretta. Sono vecchie affermazioni, di mesi fa, ma i tempi per Santi sarebbero ormai maturi. Se ne parla da tempo nei corridoi della politica savonese.

E da quando Vaccarezza è entrato in Forza Italia si racconta ci siano stati i contatti del partito locale di Silvio Berlusconi per riavere Santi tra le proprie fila (con Vaccarezza presidente di Provincia, Santi era stato assessore e, sempre in questi tempi era coordinatore cittadino del Pdl di Berlusconi).

Un uomo dai tanti contatti e dai 1.296 voti. Per ora, però, il consigliere comunale nato politicamente nella Dc sarebbe ancora sordo alle sirene di Forza Italia e starebbe programmando un'uscita dall'attuale gruppo consiliare per crearne uno suo.

"Savona domani" o "Savona torretta" potrebbe essere il nome, sempre secondo indiscrezioni. Lì Santi starebbe alla finestra, in attesa di vedere come si mettono le cose, e sempre tra i fedelissimi nel Savonese di Scajola che considera il proprio punto di riferimento politico. Santi non si esprime su queste voci e si limita ad un no comment.

Le elezioni amministrative a Savona sono ancora lontane ma nell'estate ci sono le provinciali e, sempre secondo indiscrezioni a Santi, che non avrebbe intenzione di arrendersi al ruolo di comparsa, potrebbe tornare in Provincia. Proprio a Palazzo Nervi Forza Italia sta lavorando alla costituzione di un nuovo gruppo politico di cui sarebbe il primo esponente proprio il presidente Olivieri, da poco rientrato nel partito di Silvio Berlusconi e molto vicino ad Angelo Vaccarezza.