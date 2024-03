Cassoni della diga di Genova a Vado, ad aprile inizia la produzione

Nello specchio acqueo antistante la piattaforma multifunzione di Vado Ligure stanno proseguendo le attività di cantiere per realizzare l’opera a mare a protezione dell’impianto di prefabbricazione dei cassoni della nuova diga foranea di Genova.

L’obiettivo è iniziare la produzione ad aprile per traguardare la posa del primo cassone della nuova diga entro fine maggio di quest’anno.

Per poter iniziare a produrre i cassoni della diga di Genova, gli impianti di prefabbricazione devono essere protetti dall’azione delle onde, per questa ragione nell’area di cantiere nel bacino di Vado stanno procedendo le attività di completamento del nuovo pennello provvisorio, formato a sua volta da 5 blocchi cellulari in cemento, che delimiterà e difenderà dal moto ondoso l’area operativa di prefabbricazione.