Crazy Pizza di Briatore aprirà alla Marina di Varazze? "Trattativa in corso"

Crazy Pizza di Flavio Briatore potrebbe aprire anche alla Marina di Varazze.

Il noto brand di proprietà della holding Majestas che è controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, amplierà il suo business con 10 nuove aperture in 3 continenti. Una delle quali potrebbe concretizzarsi anche nel porto varazzino.

"C'è una trattativa in corso, c'è una concreta opportunità. Stiamo lavorando per quello, in quella direzione" ha detto il vice direttore della Marina di Varazze Italo Bogliolo.

Negli ultimi giorni a far discutere il diverbio proprio tra lo stesso Briatore e Gino Sorbillo, il famoso maestro pizzaiolo che lo aveva criticato per l'inserimento della Pizza Vesuvio nel menù. Con la sfida che si è accesa ancora di più dopo l'annuncio dell'imprenditore di aprire un "Crazy Pizza" a Napoli.