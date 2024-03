Dego attiva in via sperimentale un servizio post-scuola

L'amministrazione comunale di Dego, rispondendo alle richieste dei genitori e alla crescente manifestazione di interesse, ha deciso di istituire in via sperimentale un servizio post-scuola. L'attività sarà attiva nei mesi di aprile e maggio, con cadenza nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 13 alle ore 16.

L'avvio è previsto per il prossimo 5 aprile. Il servizio sarà gestito da un educatore professionale che si occuperà dei bambini durante il pranzo presso la mensa scolastica e li assisterà nello svolgimento dei compiti e di altre attività complementari a quelle svolte in classe fino alle ore 16.

Il pranzo verrà organizzato come consueto attraverso il sistema del buono pasto, consegnato dagli stessi bambini. Un'aula sarà dedicata esclusivamente al servizio, con la partecipazione limitata in base alla sua capienza.

Al fine di stabilire una graduatoria per l'accesso al servizio, sono stati definiti dei criteri di preferenza basati sulle richieste ricevute: alunni residenti nel comune di Dego 10 punti; alunni residenti nel comune di Piana e Giusvalla 8 punti; alunni residenti a Cairo Montenotte 6 punti; alunni con entrambi i genitori lavoratori 10 punti; alunni con un solo genitore lavoratore 8 punti; famiglie con due o più figli al di sotto dei 18 anni 10 punti; famiglie con un solo figlio 8 punti. In caso di parità di punteggio, verrà considerato l'ordine di arrivo delle richieste di iscrizione al protocollo comunale.

I pagamenti, pari a 20 euro mensili per ogni bambino, dovranno essere effettuati entro il giorno 10 del mese corrente presso il protocollo comunale o tramite bonifico bancario all'IBAN T12V0306949330100000046132.

Questo servizio post scuola rappresenta un importante sostegno per le famiglie, offrendo un ambiente sicuro e strutturato per i bambini al termine delle lezioni, nonché un supporto concreto per le esigenze lavorative dei genitori.