Savona, approvate in Giunta le prescrizioni per il riassetto della Fiera di Santa Rita

L'amministrazione ha così riorganizzato l'assetto dei banchi nelle aree del quartiere razionalizzando gli spazi già assegnati, anche in considerazione della viabilità e garantendo la sinergia fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa nelle vie interessate dall'evento.

Alla Fiera di Santa Rita i banchi sono attualmente 44, di cui 38 appartenenti alla categorie alimentari e non alimentari più un posteggio riservato a disabili, 4 appartenenti alla categoria non alimentare-fiori, e uno appartenente alla categoria “produttori”.

L'area interessata sarà Piazza Consolazione, via Collodi sino all'incrocio con via Serao, via Tasso lato dehors, via De Amicis tra Piazza della Consolazione e l'incrocio con via Tasso.