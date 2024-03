Doppio appuntamento con Fidapa Albenga: convegno “assistenza e sicurezza dell’anziano” e mostra fotografica “Gli Indimenticabili”

"Il rispetto delle regole e della dignità della persona sono pilastri fondamentali per una società equa e armoniosa”.

È con questo principio in mente che l'Associazione FIDAPA Albenga ha organizzato il convegno dal titolo 'Assistenza e Sicurezza nell'Anziano', in programma per il 23 marzo alle 15.30 ad Albenga, nella sede di Palazzo Oddo.

L'evento si propone di affrontare le sfide legate all'assistenza agli anziani e alla garanzia della loro sicurezza, ponendo al centro l'importanza di trattare ogni individuo con rispetto e dignità, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Il convegno vedrà declinati gli aspetti legali, riabilitativi, assistenziali e di cura che il caregiver dovrà gestire per provvedere al meglio al suo assistito.

"Gli interventi previsti durante il convegno sono strutturati per offrire ai partecipanti una guida pratica su come affrontare situazioni specifiche legate all'assistenza agli anziani – spiega la presidente di Fidapa sezione di Albenga Valentina Perna -. La logopedista Framcesca Danini, ad esempio, si concentrerà sull'identificare i segnali cruciali da cogliere durante il dialogo con gli anziani, così come sulle difficoltà legate all'alimentazione e alla memoria. Saranno fornite preziose informazioni su come riconoscere queste condizioni e su quali passi intraprendere per affrontarle nel modo migliore”.



“Per quanto riguarda la prevenzione – prosegue Perna -, Giulia Bico affronterà il tema dei segnali da cogliere nell'ambiente domestico dell'anziano, evidenziando le conseguenze potenzialmente pericolose dell'accumulo di oggetti e il rischio di cadute o incidenti. Saranno esplorate con Nives Biancheri soluzioni pratiche, temporanee o permanenti, Rsa, Rp o centri diurni nel caso in cui l'abitazione non sia più considerata sicura o idonea per l'anziano. Con la neurologa Maria Teresa Rilla si affronteranno i vari step successivi alla prima visita e le varie opzioni da intraprendere con i relativi riferimenti nelle asl”.



Infine – conclude Perna -, verrà dedicata una sezione all'aspetto legale dell'assistenza agli anziani, che includerà argomenti come l'amministrazione di sostegno, la tutela legale e la procura. Gli esperti offriranno consigli pratici su come orientarsi in questo complesso panorama legale, fornendo strumenti utili per gestire al meglio le questioni amministrative e giuridiche legate all'assistenza agli anziani".

Intorno alle 18, ci terrà l’inaugurazione con rinfresco della mostra fotografica “Gli indimenticabili”, frutto di un progetto sviluppato tra le mura di una casa di riposo di Santuario, a Savona, il cui obiettivo è di scoprire la vita quotidiana dei residenti di Santuario, attraverso un reportage fotografico.

“Vogliamo riflettere insieme con gli spettatori come gli abitanti si adattano ad un ambiente nuovo – spiegano gli autori -, come affrontano le nuove routine, ma anche la solitudine, il dolore e la speranza. Facciamo arrivare la voce degli abitanti fino alle persone che stanno dall’altra parte di quelle mura e che il mondo esterno notasse e si rendesse conto di come si vive e come ci si sente in una casa di riposo”.

Dopo una seria di incontri e dialoghi, sono nate le fotografie che rispecchiano la quotidianità degli abitanti, piena delle attività, incontri con i membri della famiglia ed emozioni di ogni singolo partecipante. “La vita dei residenti prosegue e loro hanno ancora tanto da dare e da condividere con noi. Ci aiutano a ricordare ciò che spesso tendiamo a dimenticare e di quello che è veramente importante nella nostra vita”.

“Ogni foto è il promemoria che proprio adesso è il tempo giusto per stare vicini ai nostri nonni, parenti e genitori anziani. Ci ricordiamo per non dimenticare e vi presentiamo il nostro progetto ‘Indimenticabili’. Siate nel momento catturato dalla fotografia insieme con i protagonisti, condividete questi attimi con loro”, concludono.

Gli autori sono Yuliia Osypenko, ideatrice e il core del progetto. Ucraina, laureata in Elettrochimica e Psicologia. Si è trasferita in Italia, a Savona in 2019. Kristina Nikolenko, fotografa e gli occhi del progetto. Ucraina, laureata in Lingue (Ucraina) e in Scienze politiche e dell'Amministrazione (Università di Genova). Si è trasferita in Italia, a Genova in 2018.