Savona, il 21 marzo veglia di preghiera per i martiri della fede

Giovedì 21 marzo alle ore 20:30 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli a Savona, nel centro storico, la Comunità di Sant'Egidio invita alla veglia di preghiera in memoria dei martiri del XX e XXI secolo. Verranno ricordati i cristiani di ogni denominazione che in anni recenti hanno testimoniato la fede sino alla morte.