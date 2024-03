Messa in sicurezza via Aurelia, Nuova Finale: "Basta con azioni spot su piccoli tratti, servono interventi concreti"

Nuova Finale interviene sulle recenti frane avvenute tra Capo Noli e il Malpasso, richiamando l'attenzione sulla scarsa efficacia dei tavoli di lavoro tra Anas, Regione e comuni negli anni passati.

"I tavoli di lavoro promossi da vari soggetti, in testa il sindaco di Noli ed anche Angelo Berlangieri, in qualità di Presidente degli albergatori nel 2017, ed altri dopo di loro hanno avuto risultati nulli - commentano da Nuova Finale - Anas e Regione hanno sempre promesso di attuare monitoraggi e cercare soluzioni, ma senza concludere niente".

"Bisogna intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza tutto il tratto di costa interessato. L'episodio recente in cui è stato ripristinato e messo in sicurezza un tratto per consentire il passaggio della Milano-Sanremo dimostra che interventi immediati sono possibili. Santa Milano Sanremo" .

"In alternativa agli ennesimi tavoli di lavoro che potrebbero risultare inefficaci o semplici esercizi di stile, è più utile indicare ad Anas e Regione proposte concrete di viabilità alternativa sviluppate in sinergia con i comuni limitrofi interessati. Queste soluzioni, se finanziate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che prevede un sostanzioso capitolo per il dissesto idrogeologico, potrebbero richiedere un periodo di tempo più lungo per essere realizzate, ma rappresenterebbero una vera soluzione", proseguono.

"Noi ribadiamo l'importanza di agire con urgenza per evitare ulteriori frane che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e la viabilità della zona. È fondamentale che Anas e Regione vengano costretti ad assumersi la responsabilità di attuare provvedimenti concreti e di mettere in atto interventi di messa in sicurezza in continuità e non con azioni spot solo su piccoli tratti quando franano".