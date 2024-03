Sicurezza ad Albenga, la replica dell'assessore Vannucci al consigliere Tomatis: "Quando lui era in maggioranza, la città era paragonata al Bronx"

"Il consigliere Roberto Tomatis dice che c'è qualcosa che non va e ha ragione. Cosa non va è come non riesca a ricordare come, quando era lui in maggioranza, Albenga era paragonata al Bronx. Si tenga conto che nel 2013 la forza dei vigili era maggiore ed ad Albenga c'erano stati molti meno arrivi incontrollati, che invece oggi ci sono nonostante il Governo Meloni. Hai ragione Roberto c'è qualcosa che non va, ma nelle fandonie che da 5 anni state raccontando ai cittadini".

Lo afferma l'assessore alla sicurezza del Comune di Albenga, Mauro Vannucci, in replica alle considerazioni sulla sicurezza in città del consigliere di minoranza Roberto Tomatis.