Da Alassio ai grandi palcoscenici: Diandra Delfino con Fred de Palma, Giacomo Aicardi "scalda" New York sulle note di Cremonini

"New York, New York è una promessa d'amore" cantava Cesare Cremonini nella sua "La nuova stella di Broadway".

Una stella che in questo caso non è proprio quella cantata dal cantante bolognese ma stavolta arriva da Alassio, ed è quella di Giacomo Aicardi, 24 anni, presentatore e da sempre molto attivo nella Città del Muretto dov'è anche stato presidente dell’associazione “Giovani Alassio”. Nei giorni scorsi è riuscito in una bellissima impresa, quella di riunire circa mille persone, a cui se ne sono poi aggiunte moltissime altre, a Times Square, nel cuore di New York, per un flash mob di grande successo da lui realizzato nell'ambito del progetto “MUN” attraverso l’associazione no-profit WSC Italia.

Ma non è l'unica stella artistica a splendere nel firmamento italiano partendo da Alassio. Anche la cantante originaria alassina Diandra Delfino, recentemente inclusa da Maria Crepaldi nel prestigioso team di Jumar Events, si esibirà nei prossimi giorni su un palco di assoluta rilevanza, nell'ambito dei concerti del cantante Fred de Palma, in programma il 22 marzo a Padova e il 24 marzo a Milano.