Altare: recupero "Lascito Balestra", un progetto per mantenere viva l'arte vetraria

Mercoledì scorso, il Liguria Rigenera Tour dell’assessore regionale con delega all'urbanistica Marco Scajola ha fatto tappa ad Altare, con l’adesione di un sopralluogo presso il locale di "Lascito Balestra".

La valorizzazione interna ed esterna dell’immobile comunale continua, grazie al finanziamento parziale ottenuto dalla Regione Liguria tramite l'assegnazione di tre bandi: Fondi RUEV 2016 per 61.175,95 euro; Fondi RU2023 per 200mila euro; Fondi RU2024 per 250mila euro. Inoltre, il comune di Altare contribuisce con un mutuo di importo pari a 142.824,05 euro e un cofinanziamento di 10mila euro.

Il progetto di recupero e riqualificazione dello stabile permetterà la realizzazione di una Scuola dell’Arte del Vetro, con le proprie aule didattiche, di due alloggi adibiti a foresteria, per l’accoglienza di artisti e maestri dell’arte vetraria, ma anche di spazi multifunzionali e un anfiteatro nel cortile interno, a disposizione della cittadinanza per la realizzazione di piccoli eventi culturali e sociali. Verranno inoltre effettuati interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'efficientamento energetico.

"Un sentito ringraziamento a Regione Liguria che ha creduto in un progetto elaborato per diffondere la storia, l’arte e la cultura altarese e mantenere viva una tradizione secolare, quale l’Arte vetraria", commentano dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano.