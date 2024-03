Finale, lavori pubblici e sport: riqualificato il "Borel B", nuova pavimentazione per convertire la bocciofila

Doppio intervento in corso in questi giorni sulle strutture sportive di Finale Ligure.

Gli operai della ditta specializzata incaricata da una settimana circa sono all'opera per la posa del nuovo manto del campetto dell'impianto sportivo Borel, noto come "Borel B" ormai vetusto e usurato dopo il precedente rifacimento risalente a una decina d'anni or sono circa.

Il secondo intervento riguarda la conversione della bocciofila di Finalpia grazie a una nuova pavimentazione. La struttura, che durante gli anni di pandemia era già stata utilizzata dalla ginnastica artistica per svolgere gli allenamenti senza commistioni con le altre discipline al PalAlessia e con gli spazi necessari, diventerà così una palestra polifunzionale e in grado di rispondere a diverse esigenze della collettività e delle molte associazioni coordinate dalla Polisportiva.

"Finalmente due concrete risposte a due importanti esigenze - commenta l'assessore allo Sport, Massimo Rescigno - Il campetto tornerà presto nella disponibilità dell'Fbc Finale, mentre per quanto riguarda la bocciofila abbiamo appena iniziato la rimozione del vecchio pavimento e in due mesi circa verrà ultimato il nuovo impianto che potrà ospitare nuove realtà sportive. Stiamo già risanando anche gli spogliatoi che saranno di gran utilità per le future iniziative".

"Si tratta di quasi 200mila euro riservati allo sport che confermano il trend di investimenti sul comparto che facciamo ormai da anni e che di certo non si arresterà, anzi - spiega Andrea Guzzi, assessore ai Lavori Pubblici - Lo sport sta diventando sempre più fondamentale nella realtà finalese. Abbiamo eccellenze internazionali in molte discipline e crediamo sia doveroso investire in questo importante valore aggiunto, non solo forza del settore turistico (sport e benessere sono canali turistici sempre più sviluppati) ma anche e soprattutto crescita formativa per i nostri giovani concittadini".

"Molte le idee, le strategie ed i progetti per lo sviluppo dei nostri contenitori sportivi cui stiamo lavorando da tempo con l'ascolto e la collaborazione con tutte le associazioni sportive. Nelle prossime settimane esporremo le idee e condivideremo i progetti con la Città" chiosa Guzzi.