Progetto sulla videosorveglianza, destinati fondi regionali a 8 comuni del savonese

La Giunta regionale ha approvato ieri la delibera relativa ai progetti finanziati attraverso il Fondo Strategico Regionale (FSR) per l’annualità 2026 confermando il proprio impegno sul fronte della sicurezza con il proseguimento del progetto dedicato alla videosorveglianza.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, la Giunta regionale ha approvato ieri la misura che per il 2026 destina € 984.291,20 ai Comuni Liguri compresi tra i 3000 e i 7000 abitanti (Savignone, Ospedaletti, Masone, Millesimo, Spotorno, Cengio, Mignanego, Ceranesi, Riccò del Golfo di Spezia, Carasco, Sori, Ameglia, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Camogli, Levanto, Busalla, Albissola Marina, Carcare, Sant’Olcese, Diano Marina, Cogorno, Camporosso, Follo, Campomorone, Casarza Ligure, Vallecrosia, Quiliano)

La misura rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato con risultati importanti, che ha raccolto un forte consenso da parte dei sindaci e delle comunità locali, confermando quanto il tema della sicurezza sia sentito. Il prossimo step sarà rivolto ai Comuni da 7000 a 15000 abitanti.

“Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, abbiamo voluto dare continuità a una misura che si è dimostrata utile, concreta e molto apprezzata dai territori – dichiara l’assessore regionale alla sicurezza Paolo Ripamonti –. L’estensione dei finanziamenti ai Comuni tra i 3.000 e i 7.000 abitanti nasce proprio dall’ascolto del territorio e dal confronto costante con i sindaci, che ci hanno rappresentato l’importanza di poter contare su strumenti efficaci per rafforzare la tutela delle proprie comunità”.

“Essere riusciti a consolidare questo percorso mi rende molto soddisfatto – prosegue l’assessore – perché significa aver trasformato le esigenze raccolte sul territorio in un provvedimento concreto”.