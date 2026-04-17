Ceriale, il Comune approva il “Campo Solare” 2026: servizi, agevolazioni e sostegno alle famiglie

Il Comune di Ceriale ha approvato l’organizzazione del “Campo Solare” per l’anno 2026, definendo requisiti di accesso, criteri di selezione e agevolazioni tariffarie. Prossimamente, verrà pubblicato il bando che aprirà alle iscrizioni.

Il servizio, attivo nei mesi di luglio e agosto 2026, si svolgerà dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 8 alle 17, ed è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o primaria.

L’accesso al servizio è prioritariamente riservato ai minori residenti nel Comune, con precedenza alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (o un solo genitore nei nuclei monoparentali). Le domande saranno valutate anche in base all’ordine di presentazione in caso di parità di requisiti. Prevista la possibilità di ammissione anche per minori non residenti, nei limiti dei posti disponibili.

Le iscrizioni saranno aperte tramite apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Per il 2026 sono previste le seguenti tariffe:

Residenti : 250 euro mensili + 5,50 euro al giorno per il pasto

Non residenti : 350 euro mensili + 5,50 euro al giorno per il pasto

L’Amministrazione ha inoltre introdotto agevolazioni per sostenere le famiglie:

Riduzione del 30% per Isee fino a €7.954,05

Sconto del 10% per famiglie con più figli iscritti o presenza di minori con disabilità

«Siamo contenti di poter confermare anche per il 2026 il “Campo Solare”, servizio su cui contano tante famiglie cerialesi. Con questa iniziativa – spiega il sindaco Marinella Fasano -, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere servizi socio-educativi di qualità, sostenendo concretamente le famiglie e favorendo il benessere delle giovani generazioni».

«Il “Campo Solare” rappresenta un importante strumento a sostegno delle famiglie – spiega l’assessore alle Politiche sociali Barbara De Stefano -, offrendo attività ludiche, educative e culturali durante il periodo di chiusura delle scuole. L’iniziativa mira a favorire la socializzazione, l’inclusione e la crescita personale dei bambini, con particolare attenzione ai valori della solidarietà, della sostenibilità ambientale e della convivenza civile».

Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione, i cittadini interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune di Ceriale.