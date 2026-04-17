Fondo strategico regionale, via libera a oltre 86mila euro per 84 interventi su tutto il territorio

Via libera a uno stanziamento da oltre 26 milioni e 867mila euro del Fondo Strategico Regionale dedicato agli investimenti pubblici su tutto il territorio. Le risorse andranno a finanziare 84 interventi, distribuiti da ponente a levante, in diversi settori, dalla rigenerazione urbana all’edilizia scolastica e universitaria, dalle infrastrutture alla sicurezza urbana fino alla cultura, all’entroterra e alla sanità.

“Il Fondo – afferma il presidente Marco Bucci – si conferma uno strumento prezioso per realizzare interventi mirati in tutta la regione, fornendo risorse fondamentali alle amministrazioni locali per realizzare progetti ritenuti strategici con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini. Questi stanziamenti ci permettono di investire a tutto tondo in settori di primaria importanza, che vanno dalle infrastrutture alla cultura, passando per la sicurezza, la rigenerazione urbana, lo sviluppo del nostro entroterra e molto altro”.

L’importo complessivo dei lavori, pari a oltre 26 milioni e 867mila euro, è composto da un contributo regionale di circa 24milioni e 30mila euro e da un cofinanziamento a carico degli enti locali coinvolti pari a circa 2 milioni e 496mila euro.

Di seguito il dettaglio delle risorse stanziate:

Rigenerazione urbana: 30 interventi, contributo complessivo pari a 10.561.542,87 euro;

Edilizia scolastica: 2 interventi, contributo complessivo pari a 101.750,00 euro;

Infrastrutture: 11 interventi, contributo complessivo pari a 4.120.543,66 euro;

Cultura: 3 interventi, contributo complessivo pari a 3.291.250 euro;

Edilizia universitaria: 2 interventi, contributo complessivo di 3.332.033,75 euro;

Alfa (Agenzia Regionale per il lavoro la formazione e accreditamento): 2 finanziamenti per complessivi 225mila euro;

Entroterra: 5 interventi, contributo complessivo pari a 1.071.876,34 euro;

Sanità: un intervento da 682mila euro;

Sicurezza: 28 progetti per la sicurezza (videosorveglianza) per complessivi 984.291,20 euro.

Il totale degli investimenti già autorizzati nel 2026 a valere sul Fondo Strategico Regionale, pari a 140 milioni di euro, è stato incrementato di ulteriori assegnazioni pari a 26 milioni di euro nei comitati di indirizzo del 2 e 9 aprile scorsi: quest'anno dunque il fondo cuba complessivamente 166 milioni di euro di opere sul territorio regionale.