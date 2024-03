Millesimo, la Festa Nazionale del Tartufo ottiene il patrocinio del Ministero

La XXXII edizione della “Festa nazionale Tartufo della Val Bormida” potrà fregiarsi per il secondo anno consecutivo di un importantissimo riconoscimento: il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha infatti concesso il proprio patrocinio alla manifestazione.

"Anche per il 2024, insieme agli uffici, abbiamo predisposto tutta la documentazione e le certificazioni richieste per ottenere l’identificazione della nostra Festa quale evento di riferimento nel panorama nazionale - spiega l’assessore al Turismo e Commercio Milena Armellino -. Si tratta di un significativo riconoscimento dell’alto valore che la Festa acquisisce come luogo di promozione di valori territoriali, ambientali e contenutistici capaci di porre le proprie radici nella tradizione, ma con lo sguardo verso l’innovazione. Un riconoscimento che va a convalidare il lungo lavoro fatto in tutti questi anni per rendere la manifestazione sempre più identitaria, facendo del Tartufo, della sua ricerca e della gastronomia che intorno ad esso ruota, il punto focale dell’evento".