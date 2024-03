Ceriale, alla Sala Fizzotti presentato il servizio della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia

Un incontro, questo pomeriggio a Ceriale, alla sala Fizzotti, per conoscere ed illustrare il servizio che svolgerà La Federazione Ambulanze Veterinarie Italia in seguito alla convenzione stipulata con il Comune di Ceriale, per il soccorso ad animali feriti con l'emergenza veterinaria 24 ore su 24.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Federazione Federazione Ambulanze Veterinarie Italia Gian Marino Dotti, il sindaco do Ceriale Marinella Fasano e la consigliera delegata al benessere animale Nadia Ligustro.