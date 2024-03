Savona, tutto esaurito per le visite guidate organizzate a Villa Zanelli con gli Open Days

Sito delle prenotazioni “preso d'assalto” dai savonesi che non volevano perdere l'occasione di vistare Villa Zanelli dopo il lungo periodo di restauro e recupero. Ma i posti per ognuna delle 3 giornate degli Open Days organizzati dalla regione erano solo 30 per ogni giorno e molti hanno dovuto rinunciare.

Un segnale di quanto i savonesi tengano alla villa che diventerà un hotel di lusso , con alcuni spazi riservati al pubblico ma con forti limitazioni, salvo che Comune e Regione non rivedano la Convenzione attuale, come sarebbe previsto da entrambe le parti.

Il progetto ha previsto la riqualificazione e il restauro di: 220 mq circa di spazio espositivo anche a uso pubblico al piano terra, 180 mq di sale ristorante per 80 coperti e reception hotel al primo piano, 11 camere e suite per un totale di 24 posti letto al piano secondo e successivi, 60 mq di bar con area attrezzata esterna, terrazza panoramica, dependance e parco storico di 7800 mq.

L'intervento della Villa è costato 6 milioni e 600mila euro (4,8 finanziamento Ministeriale, 337mila euro fondi regionali e 1 un milione e 400mila fondi Arte).