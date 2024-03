Don Andrea Camoirano sarà il nuovo parroco di Orco Feglino e Carbuta

Don Andrea Camoirano diventerà il nuovo parroco di San Lorenzo Martire in Feglino e Orco e San Martino Vescovo in Carbuta, frazione di Calice Ligure, prendendo il posto del dimissionario don Giovanni Perata.

L'annuncio è stato dato da don Perata nel corso delle messe di oggi, 24 marzo, nelle tre parrocchie dell’entroterra finalese. L’ingresso di don Camoirano avverrà domenica 16 giugno alle ore 15,30 nella comunità di Feglino con la messa presieduta da monsignor Calogero Marino.

Quarantasette anni, nato a Savona, è stato in precedenza a Savona viceparroco in San Paolo Apostolo e Santa Maria della Neve e parroco della Santissima Trinità. Attualmente è responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli, segretario del vescovo e rettore della Chiesa San Raffaele al Porto in Savona. Arricchisce il suo ministero presbiterale con una molto apprezzata attività artistica.

Don Giovanni Perata, 82 anni, concluderà a giugno il ministero nell'entroterra finalese. In precedenza è stato parroco di San Giorgio in Sanda e rettore del Santuario Nostra Signora di Misericordia.