Per Linda Cerruti la proposta di matrimonio arriva in piscina, preceduta da un video, e lei dice sì

La sincronette, ieri, era impegnata in una delle sue gare, gli assoluti di nuoto sincronizzato di Riccione, con il pubblico sugli spalti. All'improvviso, con il sottofondo di una canzone di Giorgia, sullo schermo compare il fidanzato Francesco Giovannacci che sfoglia dei cartelli.

“Sei super in tutto quello che fai – c'è scritto - Tu mi hai insegnato quanto è bella la normalità. Vuoi passare una (super) vita normale insieme a me. Mi vuoi sposare ?” Poi l'annuncio. “Linda, guarda per te chi c'è” e il fidanzato compare in persona, elegante, con l'anello. e , in ginocchio, le rinnova la proposta di matrimonio.

La sincronette visibilmente commossa dice sì e si lascia andare in un abbraccio mentre e il pubblico sugli spaltisi scioglie in un applauso e qualcuno grida: "che belli". Poi l'abbraccio della coppia con la compagna di squadra di Linda e le sue allenatrici. Il video è stato messo sul canale Instagram della Federnuoto con il commento ”She said yes”. Resta solo da fissare la data delle nozze